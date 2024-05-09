TCG Nusret Müze Gemisi KKTC'de ziyarete açılıyor - Son Dakika
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TCG Nusret Müze Gemisi KKTC'de ziyarete açılıyor

TCG Nusret Müze Gemisi KKTC\'de ziyarete açılıyor

TCG Nusret Müze Gemisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı'nda ziyarete açılacak. Gemiyi ziyaret etmek isteyenler, yarın ve 11 Mayıs'ta belirli saatler arasında gemiyi gezebilecekler. Ayrıca yarın gemi önünde bando konseri düzenlenecek. TCG Nusret Müze Gemisi, Çanakkale Deniz Savaşı'nda önemli bir rol oynayan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak amacıyla 2011 yılında hizmete girdi.

09.05.2024 23:09
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TCG Nusret Müze Gemisi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı'nda yarın ziyarete açılacağı bildirildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından (GKK) yapılan açıklamaya göre, Girne kentinde liman ziyareti yapacak olan TCG Nusret Müze Gemisi, yarın ve 11 Mayıs'ta saat 9.30-12.30 ve 13.30-17.30 arasında ziyaret edilebilecek.

Ayrıca yarın 14.00-15.00 saatleri arasında gemi önünde bando konseri icra edilecek.

TCG Nusret Müze Gemisi, Çanakkale Deniz Savaşı'nın önemli unsurlarından Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak adına 2011'de aslına uygun tasarlanarak hizmete girdi.

Kaynak: AA

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