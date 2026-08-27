TCG Savarona İstanbul Boğazı'nı Geçti
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası TCG Savarona, İstanbul Boğazı'nı geçerek demirledi.
TCG Savarona, İstanbul Boğazı geçişinin ardından Sarıyer Büyükdere açıklarında demirledi. Geminin geçişi havadan görüntülendi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası TCG Savarona, bugün öğle saatlerinde İstanbul Boğazı'na girdi. Boğaz geçişini tamamlayan gemi, Sarıyer Büyükdere mevkiine ulaşarak demirledi. Geminin geçişi havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › TCG Savarona İstanbul Boğazı'nı Geçti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?