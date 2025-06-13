TCMB ile Çin Merkez Bankası Para Takası Anlaşması Yenilendi

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasındaki ikili para takası anlaşması yenilendi.

Anlaşmanın ardından yapılan açıklamada anlaşmanın azami 189 milyar Türk lirası veya 35 milyar yuan (yaklaşık 4,88 milyar ABD doları) değerinde para birimi takasına imkan sağlayacağı belirtildi.

Geçerlilik süresi 3 yıl olan anlaşmanın, tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabileceği ifade edildi.

Öte yandan TCMB ve Çin Merkez Bankası arasında yuan takas düzenlemelerinin tesisine ilişkin bir mutabakat zaptı da imzalandı.

Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada Çin-Türkiye finansal işbirliğinde yeni bir aşamaya işaret eden söz konusu düzenlemelerin, her iki ülkenin işletme ve finansal kurumlarının, sınır ötesi ödemelerde yerel para birimlerini kullanmasını kolaylaştırarak ikili ticaret ve yatırımları daha da teşvik etmesi ve kolaylaştırmasının beklendiği belirtildi.