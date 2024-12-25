TCMB: İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Değişmedi

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(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı'nın bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 75,6 seviyesinde kaldığını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 75,6 seviyesinde kaldı. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 75,8 seviyesinde gerçekleşti.