TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı - Son Dakika
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TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı

TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38\'e çıkardı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36'dan yüzde 38'e çıkardı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını belirtti. Karahan, enflasyon beklentilerinin tahmin aralığına yakınsamasının dezenflasyon açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

09.05.2024 11:28
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(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36'dan yüzde 38'e çıkardı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise, para politikası duruşumuzu sıkılaştıracağız" dedi.

Karahan, bankanın İdare Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 2024 yılının ikinci enflasyon raporunu açıklıyor. Karahan, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 36'dan yüzde 38'e yükseldiğini bildirerek, "Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da 2024 yılı için yüzde 34 ve 42, 2025 yılı için ise yüzde 7 ve 21'e tekabül etmektedir" dedi.

Parasal sıkılaştırmanın iç talebe etkilerini çeşitli göstergeler üzerinden yakından takip ettiklerini belirten Karahan, "Enflasyon beklentilerinin tahmin aralığına yakınsaması, dezenflasyon açısından kritik önemdedir. 2024 yılının ikinci yarısında, parasal aktarımın gecikmeli etkisiyle, iç talepte zayıflama olacağını ve bu sayede cari dengedeki iyileşmenin devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

Karahan "Haziran'dan itibaren yaşayacağımız dezenflasyon sürecinde, enflasyonu, belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Enflasyonun ana eğilimi gerilemekle birlikte, yılın ilk Enflasyon Raporu'nda öngördükleri patikanın üzerinde seyrettiğini kaydeden Karahan, son dönemde hizmetler grubundaki fiyat artışlarının, diğer gruplara kıyasla daha güçlü olduğunu gördüklerini ifade etti. Karahan, "Enflasyon beklentilerinin tahmin aralığına yakınsaması, dezenflasyon açısından kritik önemdedir. Ekonomik birimlerin beklentilerindeki ayrışma ve olası oynaklıklara karşı, parasal aktarımın etkinliğini artırmak amacıyla, makroihtiyati politikaları uygulamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı - Son Dakika

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