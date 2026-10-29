TDT 13. Zirvesi için 'Türk Yüzyılı' temalı video İletişim Başkanlığınca paylaşıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'ne ilişkin video paylaştı.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye, 29-30 Ekim'de Ankara'da 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. TDT Ankara Zirvesi 2026 ile dilde birliğimizi, fikirde dayanışmamızı, işte ortak kararlılığımızı geleceğe taşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımdaki videoda ise şunlar kaydedildi:

"Bazı hikayeler bir ömre sığmaz, kuşaktan kuşağa taşınır, farklı coğrafyalarda yaşamaya devam eder. Bir çocuğun öğrendiği kelimede, bir büyüğün anlattığı hatırada, birbirimizi tanıdığımız, anladığımız ortak bir hafıza vardır. O hafıza yeni hayallere ilham verir. Şimdi ortak geleceğimize yön vermek için Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da buluşuyoruz. Kardeşliğimizi güçlendirmek, işbirliğimizi yeni ufuklara taşımak için."