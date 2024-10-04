TDT Dışişleri Bakan Yardımcıları Toplantısı Ankara'da

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakan Yardımcıları Çok Taraflı Siyasi İstişareleri İkinci Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara göre, Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın ev sahipliğinde TDT Dışişleri Bakan Yardımcıları Çok Taraflı Siyasi İstişareleri İkinci Toplantısı Ankara'da düzenlendi.

İstişareler kapsamında, 6 Kasım'da Bişkek'te düzenlenecek TDT 11. Zirvesi'nin hazırlıkları ve üye ülkeler arasında işbirliğini daha da güçlendirmeye yönelik neler yapılabileceği ele alındı.

Ayrıca Yılmaz, istişare toplantısı çerçevesinde Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakaev ile görüştü. İkili görüşmede TDT başta çok taraflı platformlardaki işbirliği ve ikili ilişkiler ele alındı.

Yılmaz, toplantı kapsamında Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aybek Moldogaziyev ile de görüştü. İkili ilişkilerin ve çok taraflı platformlardaki işbirliğinin ele alındığı görüşmede, Yılmaz, TDT Dönem Başkanlığını devralamaya hazırlanan Kırgızistan'a başarılar diledi.