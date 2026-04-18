TDT Dışişleri Bakanları Toplantısı Antalya'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı bugün Antalya'da Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

TDT'nin 7 Ekim 2025'te Azerbaycan'ın Gebele şehrinde düzenlenen 12. Zirvesi'nde devlet başkanlarınca kabul edilen bildiride, Türkiye'nin girişimiyle, TDT dışişleri bakanlarının daha sık bir araya gelmeleri konusu kayıt altına alınmıştı.

Bu çerçevede, 7 Mart'ta Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'nda, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında ortak tutum benimsenmesinin ve dış politika alanındaki eş güdümün güçlendirilmesinin önemi vurgulanmıştı.

Toplantı sonunda kabul edilen "Orta Doğu'daki Son Gelişmelere İlişkin Ortak Bildiri"de, Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik vuku bulan saldırılar da kınanmıştı. Bu ortak tutumla, TDT bünyesindeki güçlü dayanışma teyit edilmişti.

Bugün Antalya'da düzenlenecek toplantı, üye ülkelerce "Aile Meclisi" olarak nitelendirilen TDT bünyesinde son dönemde ivme kazanan üst düzeyli temasların yeni bir halkasını oluşturacak.

Türkiye ve Dönem Başkanı Azerbaycan'ın yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın temsil edileceği toplantıda, başta İran ve Gazze bağlamındakiler olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın, toplantı vesilesiyle TDT üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

Türk Devletleri Teşkilatı

"Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi", 3 Ekim 2009'da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile kurulmuş, konseyin ismi 2021 yılında İstanbul Zirvesi'nde alınan kararla "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT)" olarak değiştirilmişti.

Teşkilat, Türk devletleri arasında karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesini, siyasi dayanışmanın güçlendirilmesini, ekonomik ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesini, Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinin kayıt altına alınması ve tanıtılmasını hedefliyor.

Sekretaryası İstanbul'da mukim TDT'nin halihazırda 5 üyesi (Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan) ve 4 gözlemcisi (Macaristan, Türkmenistan, KKTC, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) bulunuyor.

Teşkilatın müteakip Gayriresmi Zirvesi, bu yılın ilk yarısında Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenecek.

Yılın ikinci yarısında gerçekleştirilecek TDT 13. Zirvesi'ne Türkiye ev sahipliği yapacak.

Türkiye, zirvenin ardından TDT Dönem Başkanlığını bir yıllığına üstlenecek.