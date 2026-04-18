Üye Girişi
Son Dakika Logo

TDT Dışişleri Bakanları Toplantısı Antalya'da

18.04.2026 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı toplantısına ev sahipliği yapacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı bugün Antalya'da Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

TDT'nin 7 Ekim 2025'te Azerbaycan'ın Gebele şehrinde düzenlenen 12. Zirvesi'nde devlet başkanlarınca kabul edilen bildiride, Türkiye'nin girişimiyle, TDT dışişleri bakanlarının daha sık bir araya gelmeleri konusu kayıt altına alınmıştı.

Bu çerçevede, 7 Mart'ta Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'nda, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında ortak tutum benimsenmesinin ve dış politika alanındaki eş güdümün güçlendirilmesinin önemi vurgulanmıştı.

Toplantı sonunda kabul edilen "Orta Doğu'daki Son Gelişmelere İlişkin Ortak Bildiri"de, Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik vuku bulan saldırılar da kınanmıştı. Bu ortak tutumla, TDT bünyesindeki güçlü dayanışma teyit edilmişti.

Bugün Antalya'da düzenlenecek toplantı, üye ülkelerce "Aile Meclisi" olarak nitelendirilen TDT bünyesinde son dönemde ivme kazanan üst düzeyli temasların yeni bir halkasını oluşturacak.

Türkiye ve Dönem Başkanı Azerbaycan'ın yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın temsil edileceği toplantıda, başta İran ve Gazze bağlamındakiler olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın, toplantı vesilesiyle TDT üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

Türk Devletleri Teşkilatı

"Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi", 3 Ekim 2009'da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile kurulmuş, konseyin ismi 2021 yılında İstanbul Zirvesi'nde alınan kararla "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT)" olarak değiştirilmişti.

Teşkilat, Türk devletleri arasında karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesini, siyasi dayanışmanın güçlendirilmesini, ekonomik ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesini, Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinin kayıt altına alınması ve tanıtılmasını hedefliyor.

Sekretaryası İstanbul'da mukim TDT'nin halihazırda 5 üyesi (Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan) ve 4 gözlemcisi (Macaristan, Türkmenistan, KKTC, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) bulunuyor.

Teşkilatın müteakip Gayriresmi Zirvesi, bu yılın ilk yarısında Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenecek.

Yılın ikinci yarısında gerçekleştirilecek TDT 13. Zirvesi'ne Türkiye ev sahipliği yapacak.

Türkiye, zirvenin ardından TDT Dönem Başkanlığını bir yıllığına üstlenecek.

Kaynak: AA

Dış Politika, Hakan Fidan, Diplomasi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var
Günlerdir katilin ismini sayıklayan abla Doku haberi alınca gözyaşlarına boğuldu Günlerdir katilin ismini sayıklayan abla Doku haberi alınca gözyaşlarına boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal’ı vefat yıl dönümünde andı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ı vefat yıl dönümünde andı
Manisa’da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı Manisa'da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı

11:30
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
11:17
Abla Doku’dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
10:48
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
10:31
Pes dedirtti Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
10:07
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
08:32
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 12:30:15. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.