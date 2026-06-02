TDV, 36 Milyon İhtiyaç Sahibine Kurban Eti Ulaştırdı

02.06.2026 12:05
TDV, 2026 Yılı Vekaletle Kurban Kesim Programı kapsamında 882 bin hisse kurban keserek et dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde yürüttüğü "2026 Yılı Vekaletle Kurban Kesim Programı" kapsamında yurt içi ve yurt dışında toplam 882 bin 44 hisse kurban keserek, 36 milyon 604 bin 826 ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 1993 yılından itibaren ibadet ve emanet bilinciyle yürütülen vekaletle kurban organizasyonunun bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDV Genel Müdürü İzani Turan, kesimlerin, vakfın görevli ve gönüllü ekipleri ile veteriner hekimlerin nezaretinde, İslami usullere uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

"Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yürütülen program kapsamında bu yıl Türkiye dahil 85 ülkede kurban kesim ve dağıtım faaliyetlerinin düzenlendiğini ifade eden Turan, bağışçılar tarafından TDV'ye emanet edilen kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için büyük gayret gösterildiğini vurguladı.

Turan, kurban emanetlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için geniş bir coğrafyada yürütülen çalışmalar kapsamında, 970 görevli ve gönüllünün bayram boyunca dünyanın çevresini yaklaşık 70 kez dolaşmaya karşılık gelen bir mesafe kat ettiğini kaydetti.

Yurt dışında 84 ülke 420 bölgede dağıtım yapıldı

Yurt içinde 6 il ve 8 farklı noktadaki modern tesislerde toplu kesimlerin gerçekleştirildiğini bildiren Turan, "Bayramın ilk gününden itibaren yapılan kesimlerin ardından kurban etlerini soğuk zincir sistemi içinde 81 ilimize sevk ettik. Daha sonra il ve ilçe müftülüklerimiz ile TDV şubelerimiz aracılığıyla 81 il ve 922 ilçede ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, yetimlere, öğrencilere ve dezavantajlı gruplara ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Turan, yurt dışındaki faaliyetlere ilişkin ise Filistin'in de aralarında bulunduğu 84 ülke, 420 farklı bölgede kurban kesim ve dağıtım çalışmalarının gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

Gazze'ye ulaştırılmak üzere vekaleti verilen kurbanlıkların, Mısır ve Lübnan'da kesildiğini belirten Turan, kesimi tamamlanarak paketlenen kurban paylarının bir kısmının çevre ülkelerdeki mülteci kamplarında yaşayan Filistinli mazlumlara ulaştırıldığını aktardı.

Turan, Gazze'ye gönderilecek kurban etlerinin, sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle kesimin yapıldığı ülkelerde konserve dönüşümüne başlandığını ve etlerin, sınır kapılarının açılıp geçişlerin sağlanmasının ardından ulaştırılacağını bildirdi.

Kesim videolarının bağışçılara ulaştırılacak

Program kapsamında vekaleti verilen 882 bin 44 hisse kurbanın kesildiğini ve 36 milyon 604 bin 826 ihtiyaç sahibine ulaşıldığını ifade eden Turan, 1993 yılından bugüne kadar yürütülen vekaletle kurban organizasyonları kapsamında ise toplam 7 milyon 189 bin 804 hisse kurban kesildiğini kaydetti.

Öte yandan Turan, kurban kesimlerine ilişkin görüntülerin hayırseverlere hızlı ve etkin şekilde ulaştırılması amacıyla bu yıl QR kod ve yapay zeka destekli bir sistemin hayata geçirildiğini, sistem kapsamında kurban kesimleri ve vekalet okumalarının kayıt altına alındığını belirtti.

Kaynak: AA

