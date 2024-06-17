TDV, Adıyaman'da 140 kurban keserek ihtiyaç sahiplerine dağıttı

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Adıyaman'da hayırseverlerin bağışladığı 140 kurbanı keserek etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

TDV gönüllüleri, kentte belirlenen alanlarda 140 küçükbaş hayvanın kesimini gerçekleştirdi.

Burada paketlenen etler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

İl Müftü Vekili Mehmet Fehmi Sevil, gazetecilere yaptığı açıklamada, 140 kurbanın etinin gönüllüler tarafından kesilerek paketlendiğini ve depremzede ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.