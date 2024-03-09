TDV, Afganistan'daki Yetimlere Yardım Etti

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan öncesi Afgan yetimlere kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Teymesken ile Mezar-ı Şerif Yetimhanelerindeki 280 çocuğa elbise ve birer çift ayakkabı desteğinde bulundu.
Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Abdulkadir Bekiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV olarak ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımların devam edeceğini kaydetti.
Bekiroğlu, başkent Kabil'de bulunan Teymesken ile Mezar-ı Şerif Yetimhanelerindeki 280 çocuğa elbise ve birer çift ayakkabı desteğinde bulunduklarını söyledi.
Bekiroğlu, ülkede onlarca yıldır süren savaşlar nedeniyle yoksullaşan halkın yardım beklediğini belirterek, "Bu kapsamda yardımsever halkımız, Afgan kardeşlerini bu ramazanda da yalnız bırakmıyor. Yetim çocukların ramazan sevincine ortak olmak ve içinde bulundukları zor şartlardan onları bir nebze de olsun soyutlamak için yardımlarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
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