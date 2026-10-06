TDV, Brezilya'da 2 bin Müslümana Portekizce Kur'an meali ve 500 eser ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Brezilya'da 2 bin kişiye Portekizce Kur'an-ı Kerim meali ulaştırdı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TDV "Hediyem Kur'an Olsun Projesi" kapsamında, Brezilya'nın farklı bölgelerinde Kur'an-ı Kerim ve dini yayın dağıtım faaliyetlerini sürdürüyor.

Faaliyetler kapsamında Mesquita Santo Amaro, Mesquita do Rio Branco ve Mesquita Anhangabau bölgelerinde yaşayan Müslümanlara 2 bin Portekizce mealli Kur'an-ı Kerim ve 500 Portekizce dini ve kültürel içerikli eser ulaştırıldı.

Dağıtımlar sırasında yerel toplum temsilcileri ve cami görevlileri de hazır bulundu.