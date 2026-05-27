TDV Burkina Faso'da Kurban Kesimine başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TDV Burkina Faso'da Kurban Kesimine başladı

TDV Burkina Faso\'da Kurban Kesimine başladı
27.05.2026 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TDV, Burkina Faso'da 6 bin 100 büyükbaş hayvan kesimi ve dağıtımına başladı. 49 kişilik ekip, ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Burkina Faso'da "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında kurban kesimi ve dağıtımına başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin düzenlediği faaliyet için ülkeye gelen TDV görevlileri ve gönüllüler, ülkenin farklı bölgelerine dağıldı.

49 kişilik ekip, Burkina Faso'daki partner kuruluşların temsilcileriyle 6 bin 100 büyükbaş hayvan kesimine başladı.

Veteriner hekimler vekalet yoluyla kurban kesiminde titiz bir çalışma yürütürken, kurban işleminin aşamaları vekalet verenlere gönderilmek üzere kaydedildi.

Hisselere ayrılan kurban payları, ekip üyelerince daha önce tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Hasan Rami Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Burkina Faso'da 42 bin 700 hisseye denk gelen 6 bin 100 kurbanın kesileceğini söyledi.

İşlemlerin gerçekleşmesi için 49 kişilik ekiple ülkenin 20 bölgesinde faaliyet yürüttüklerini belirten Kara, şu değerlendirmede bulundu:

"Kurbandan 10 gün önce 6 kişilik ekibimiz, 2 veteriner hekimle seçim ve hayvanların küpelenme işlemlerini gerçekleştirdiler. Bayram öncesi gelen 43 kişilik ekibimiz de farklı bölgelere dağıldılar ve emanet şuuru içerisinde kurbanlarını TDV'ye vekalet yoluyla gönderen bağışçılarımızın kurbanlarının kesimini gerçekleştirecekler. Burada kesilen kurbanlar yaklaşık 2 milyon Burkina Fasolu kardeşimize dağıtılacak. Bu vesileyle kurbanlarını TDV'ye bağışlayan değerli bağışçılarımızı gönülden tebrik ediyorum. Cenabıhak kurbanlarını kabul eylesin."

Kaynak: AA

Burkina Faso, Kurban, Güncel, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDV Burkina Faso'da Kurban Kesimine başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor’dan Onana’ya zam Trabzonspor'dan Onana'ya zam
Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United’a gelirse mutlu olurum Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United'a gelirse mutlu olurum
Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradı Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı
Trump: Sağlık kontrolümü az önce tamamladım, her şey mükemmel Trump: Sağlık kontrolümü az önce tamamladım, her şey mükemmel
UEFA Konferans Ligi’nde kupa sahibini buluyor UEFA Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor
Milan’dan Icardi’ye teklif Duyar duymaz cevapladı Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı

17:17
Galatasaray’dan TFF’ye tarihi boykot
Galatasaray'dan TFF'ye tarihi boykot
16:37
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in iki makam aracını satışa çıkardı
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı
16:33
Atletico Madrid, Ademola Lookman’a kapıyı gösterdi
Atletico Madrid, Ademola Lookman'a kapıyı gösterdi
15:40
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
13:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
13:01
Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti
Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 17:31:12. #7.12#
SON DAKİKA: TDV Burkina Faso'da Kurban Kesimine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.