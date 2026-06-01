TDV, Cape Town'da 66 Bin İhtiyaç Sahibine Kurban Et Dağıttı

CAPE Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Güney Afrikalı Müslüman sivil toplum kuruluşu Awqaf SA ile Cape Town'da yürüttüğü kurban organizasyonu kapsamında yaklaşık 40 ton kurban etini 66 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

TDV ile Awqaf SA ortaklığında gerçekleştirilen kurban eti dağıtım programı kapsamında Cape Town'da 200'den fazla büyükbaş hayvan kesildi.

Kesimlerden elde edilen yaklaşık 40 ton kurban eti, şehrin yoksul bölgelerinde yaşayan 66 bin kişiye dağıtıldı.

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Yonca Sunel, Atlantis bölgesinde gerçekleştirilen dağıtım programı etkinliğinde yaptığı konuşmada, programın Türkiye ve Güney Afrika halkları arasındaki derin dostluk ve dayanışma bağlarını yansıttığını söyledi.

Sunel, organizasyonun sınırları aşan insani dayanışmanın güçlü bir örneği olduğuna dikkati çekerek, "Atlantis'te yürütülen bu program yalnızca Kurban Bayramı vesilesiyle et paylaşımından ibaret değildir. Aynı zamanda işçilerin, ailelerin, çocukların ve toplumların yanında durmak anlamına gelmektedir." dedi.

Programa katılan eski Güney Afrika Ticaret, Sanayi ve Rekabet Bakanı Ebrahim Patel de programın işçi sınıfıyla dayanışmayı vurguladığını belirterek, "Bu, halk odaklı kalkınma girişimlerinin mükemmel bir örneğidir." ifadesini kullandı.

Awqaf SA İcra Kurulu Başkanı Mickaeel Collier, program kapsamında et dağıtımının yanı sıra çeşitli sosyal destek hizmetleri de sunulduğunu anımsatarak, "Bu program aracılığıyla ekonomik sıkıntıların yükünü direnç ve onurla taşımaya devam eden işçilerin, ailelerin ve toplum yapılarının yanında olmak istiyoruz." diye konuştu.