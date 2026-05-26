TDV'den Burkina Faso'da Kurban Kontrolü

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) vekaletle kurban kesim organizasyonu yaptığı ülkeler arasında yer alan Burkina Faso'da çalışmalar, gönüllü veteriner hekimler eşliğinde sürdürülüyor.

Vakfın organizasyonuna katılan gönüllü veterinerler, kurbanlıkların sağlık durumunu kesim öncesinde ve sonrasında denetleyecek.

Veteriner hekim Abdullah Leblebicier, AA muhabirine, kurbanlıkların sağlık durumunu sahada gezerek titizlikle kontrol ettiklerini söyledi.

Burkina Faso'da 10 gündür alanda kurbanlık seçtiklerini belirten Leblebicier, "Yaklaşık 6 bin 100 hayvanı tarayıp, seçtik. Burada herkesin kurbanı emin ellerde. Kontrollerimiz sırasında bazı elemeleri yaptık. Yaşı tutmayan, boynuzunda sıkıntı olan, kondisyonu iyi olmayan bazı hayvanları eledik. Seçtiklerimizi de küpeleyerek tespitlerimizi yaptık." dedi.