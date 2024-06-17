TDV, Endonezya'da Vekalet Yoluyla Kurban Kesimine Başladı

Güncel

BANDA Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Endonezya'da ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere vekalet yoluyla kurbanlıkların kesimine ve kurban eti dağıtımına başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile vakfın "Müminler ancak kardeştirler" temasıyla düzenlediği "2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında ülkede 1200 büyükbaş hayvan kesilecek.

Ülkedeki 12 farklı bölgede kesilmeye başlanan kurbanlık hayvanların etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Ayrıca kurbanlıkların kesimi kamerayla kaydedilecek, isteyen vekaletname sahiplerine kesim anına ait görüntüler iletilebilecek.

Ülkede kılınan bayram namazından sonra vekalet verenlerin ismi tek tek okunup kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Kesimin tamamlanması ardından ise kurban etleri bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere gönüllülerce dağıtıldı.

Kurban organizasyonuna, Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri oyuncu Burak Haktanır ile gazeteci Mehmet Ardıç da katıldı.

Vakıf gönüllüleri Pidie'deki çocuklara şeker, Türk bayrağı ve balon da dağıttı.

"TDV'ye gönül rahatlığıyla bağışlarınızı yapabilirsiniz"

Burak Haktanır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den kilometrelerce uzaklıkta bulunan Endonezya'ya TDV gönüllüsü olarak geldiklerini söyledi.

Kurban organizasyonunda kesim işlerine yardımcı olduklarını belirten Haktanır, "Böyle bir organizasyonun içerisinde bulunduğum için son derece mutluyum. Ülkem ve Türkiye Diyanet Vakfıyla da ayrıca gurur duyuyorum. Buradaki yapılan işlerin ne kadar organize olduğunu, ne kadar profesyonelce ilerlediğini bizzat gördüm. Buradan bütün bağışçılara, içlerinin rahat olması gerektiğini ve bundan sonraki senelerde de Türkiye Diyanet Vakfına gönül rahatlığıyla bağışlarını yapabileceklerini hatırlatmak isterim." diye konuştu.

"Organizasyona şahitlik ettiğim için gurur duyuyorum"

Mehmet Ardıç ise vakfın çok güzel bir organizasyon yaptığını dile getirdi.

Yerel partnerlerin katılımıyla çok profosyonel kurban organizasyonu olduğunu anlatan Ardıç, "Gerek ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi gerek hayvanların kurban kesimine uygun olup olmamasıyla ilgili kontroller dahil olmak üzere çok güzel bir organizasyon çıkartılıyor. Türkiye'de dahil 79 ülkede böyle bir organizasyonu gerçekleştirmek profesyonellik isteyen bir iş. Ben de bu organizasyona şahitlik ettiğim için gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.