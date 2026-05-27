TDV Etiyopya'da kurban kesimine başladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu" kapsamında Etiyopya'da kurban kesimine başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin ortaklaşa yürüttüğü faaliyet için ülkeye gelen TDV görevlileri ve gönüllüleri, farklı şehirlere dağıldı.

Bayram namazının ardından ülkedeki 19 farklı noktada büyükbaş kurban kesimine başlandı.

Kurban vekaleti veren vatandaşların isimleri İslami usullere göre kurbanlığın başında okunuyor, ardından tekbir getirilerek hayvanlar kesiliyor. Bu aşamaların, vekalet verenlere gönderilmek üzere video kaydı alınıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı kurban vekaleti de organizasyon kapsamında Oromia eyaletindeki Bishoftu kentinin kırsal bölgesinde kesilerek, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

TDV Genel Müdür Yardımcısı Osman Zeki Çakıroğlu, AA muhabirine, Etiyopya'da 19 bölgede 50 binin üzerinde hisseyi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacaklarını söyledi.

Etiyopya'da 8 bin büyükbaş hayvan keseceklerini aktaran Çakıroğlu, "Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı kurbanını da burada kesme şansını yakaladık. Allah kabul eylesin inşallah. Bütün vatandaşlarımıza vakfımıza vermiş oldukları vekaletten dolayı Allah razı olsun diyorum, onların emanetlerini kendi ellerimizle ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız." dedi.

Çakıroğlu, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.