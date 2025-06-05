TDV, Etiyopya'da Kurban Organizasyonu Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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TDV, Etiyopya'da Kurban Organizasyonu Toplantısı Düzenledi

TDV, Etiyopya\'da Kurban Organizasyonu Toplantısı Düzenledi
05.06.2025 20:44
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TDV, Etiyopya'da kurban organizasyonu için bilgilendirme toplantısı düzenledi, destek mesajları alındı.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 2025 Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu kapsamında, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bilgilendirme toplantısı yapıldı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Etiyopya Yüksek İslam Konseyi Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Etiyopya Yüksek İslam Konseyi Başkanı İbrahim Tufa, Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran, Din Hizmetleri Müşaviri Yaşar Cuhadar ve TDV Bölge Temsilcisi Burak İnce katıldı.

Toplantıya çevrim içi katılan Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan ile Genel Müdür Yardımcıları Fatih Kayacan ve Recep Şükrü Balkan, Etiyopya Yüksek İslam Konseyine, Addis Ababa Büyükelçiliğine ve Din Hizmetleri Müşavirliğine, verdikleri desteklerden ötürü teşekkür etti.

Genel Müdür Turan, Etiyopya'nın Türkiye için taşıdığı derin manevi anlamı vurgulayarak Bilal-i Habeşi ve Necaşi Ashame'nin mirasına ev sahipliği yapan topraklarda yürütülen kurban faaliyetlerinin ayrı bir önem taşıdığını ifade etti.

"İhtiyaç sahiplerine umut oluyorsunuz"

TDV'nin yürüttüğü kurban organizasyonunun usul ve esasları hakkında bilgilendirme yapılan toplantıda, kurban ibadetinin manevi boyutuna vurgu yapılarak bu ibadetin, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını pekiştirmeye vesile olduğu belirtildi.

Etiyopya Yüksek İslam Konseyi Başkanı Tufa, TDV ekiplerini ülkelerinde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek "Türkiye Diyanet Vakfının çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Gerçekten özenle yürüttüğünüz faaliyetler sayesinde ihtiyaç sahiplerine umut oluyorsunuz." dedi.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Baran ise sahada yapılan çalışmalarla ilgili olumlu geri dönüşler alındığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının vekaletle kurban organizasyonuna gösterdiği ihtimam, takdire şayan. Yıllardır yurt içinde ve dışında yapılan bu faaliyetlerin ne denli etkili olduğunu bizzat gözlemleme fırsatım oldu."

Toplantının sonunda, vekaletle kurban kesim süreci, uygulamalı olarak davetlilere gösterildi ve merak edilen sorular cevaplandı.

TDV'nin 2025 Yılı Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu kapsamında Etiyopya'daki yardım faaliyetleri bayram sonuna kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TDV, Etiyopya'da Kurban Organizasyonu Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

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