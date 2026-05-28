TDV Etiyopya'da Kurban ve Kur'an Dağıtıyor

28.05.2026 10:51
TDV, 'Bir Kurban Bir Kur'an' kampanyasıyla Etiyopya'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti ve Kur'an ulaştırıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Bir Kurban Bir Kur'an" kampanyası kapsamında Etiyopya'daki ihtiyaç sahiplerine kurban etinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim ulaştırıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin ortaklaşa yürüttüğü "2026 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu" kapsamında Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın 19 noktasında faaliyetlerini sürdüren TDV görevlileri ve gönüllüleri, Oromia eyaletindeki Bishoftu kentinin kırsal bölgelerinde hafız adayı öğrencilerle bir araya geldi.

Gönüllüler, çocuklara balon, kurban eti ve Kur'an-ı Kerim hediye ederek yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

TDV Genel Müdür Yardımcısı Osman Zeki Çakıroğlu, AA muhabirine, "Bir Kurban Bir Kur'an" kampanyası kapsamında hafız adayı çocuklara kurban eti, Kur'an-ı Kerim ve balon dağıtarak bayram sevinci yaşattıklarını söyledi.

Bölgede bazı öğrencilerin "luh" adı verilen tahtalara ayet yazarak hafızlık eğitimi aldığını belirten Çakıroğlu, Kur'an-ı Kerimlerin Mushaf'a ulaşma imkanı bulunmayan kişilere ulaştırılacağını kaydetti.

Hayırseverlerin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdüreceklerini aktaran Çakıroğlu, TDV'nin bugüne kadar Kur'an-ı Kerim'i 44 dil ve lehçeye tercüme ederek yaklaşık 2 milyon Mushaf dağıttığını belirtti.

Çakıroğlu, desteklerinden dolayı bağışçılara teşekkür etti.

Kaynak: AA

