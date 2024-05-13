TDV, Ganalı öğrenciler için sınav ve mülakat düzenledi

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından uluslararası burs programı kapsamında Türkiye'de eğitim görmek isteyen Ganalı öğrenciler için yazılı sınav ve mülakatlar düzenlendi.

Gana'nın başkenti Akra'daki Gana Milli Cami Külliyesi'nde iki gün boyunca devam eden sınav ve mülakatlara Ganalı öğrencilerin ilgisi oldukça yoğun oldu.

Ülkenin farklı bölgelerinden aileleriyle başkente gelen öğrenciler, yazılı sınav ve mülakatlara girdi.

Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uluslararası İlahiyat Lisans ve Uluslararası İlahiyat Lisansüstü programları için başvuran öğrencilerin katılacağı ölçme değerlendirmenin ardından başarılı olanlar Türkiye'de eğitim görme fırsatı bulacak.

Mülakat komisyonunda yer alan TDV Akra Din Hizmetleri Müşaviri Süleyman Kısaoğlu, AA muhabirine, TDV'nin dünyanın birçok bölgesinden öğrenciye Türkiye'de eğitim imkanı sağladığını belirtti.

Kısaoğlu, Akra'da iki gün süren sınav ve mülakatlara 47 öğrencinin katıldığını ifade etti.

TDV burslarına 2024'te 107 farklı ülkeden 10 binin üzerinde öğrenci lise, lisans ve lisansüstü düzeylerde başvuru yaptı.

Gana'daki mülakat komisyonuna Kısaoğlu'nun yanı sıra TDV kıdemli eğitim uzmanı Fatih Altunbaş ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Dr. Adem Irmak katıldı.