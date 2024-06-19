TDV Gönüllüleri Endonezya'da Motosikletlerle Kurban Dağıtıyor

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri, Endonezya'da vekalet yoluyla hayırseverlerin verdikleri kurbanlıkların dağıtımını fakir olan bazı bölgelerde coğrafi şartlar nedeniyle motosikletlerle yapmayı tercih ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile vakfın "Müminler ancak kardeştirler" temasıyla düzenlediği "2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında ülkede 1200 büyükbaş hayvan kesildi.

Ülkede 12 farklı bölgede kesimleri tamamlanan kurbanlık etler 150 bin ihtiyaç sahibine ulaştırılıyor.

TDV gönülleri, diğer bölgelere göre daha fakir olan Bima eyaletinde köylere ulaşmak için araçlarla kurban dağıtımı yapıyor.

Gönüllüler, araçlarla ulaşılamayan köylere motosikletlerle gidebiliyor.

Poşet dolu etleri alan gönüllüler, motosikletle ihtiyaç sahiplerinin evlerini tek tek geziyor, kurban etlerini dağıtıyor.

"Kurban kesimlerimizi tamamladık"

Vakfın Endonezya Kurban Organizasyonu Sorumlusu Enes Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki kurban kesimlerinin tamamlandığını söyledi.

Endonezya'da toplam 1200 büyükbaş hayvan kestiklerini belirten Topal, yaklaşık 150 bin ihtiyaç sahibine kurban etlerini ulaştırdıklarını dile getirdi.

Topal, Bima'da bugün 100 kurban kestiklerini anlatarak, "Kurban kesimlerimizi tamamladık. Dağıtım yaptığımız Bima'da araçların gidemediği yerlere gönüllülerimiz motosikletlerle kurbanlık etleri ulaştırdı." dedi.

Vekalet verenlerin kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırdıklarına dikkati çeken Topal, organizasyona katılan gönüllülere teşekkür etti.

Çocuklardan Türkçe "teşekkür"

Bima'daki kurbanlık dağıtımına TDV gönüllüsü oyuncu Burak Haktanır ve gazeteci Mehmet Ardıç da katıldı.

Haktanır ile Ardıç, çocuklara şeker, balon ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Çocuklar ise gönüllülerin ilgisine "Teşekkürler Türkiye" şeklinde bağırarak cevap verdi.