TDV Heyeti, Sierra Leone'de Büyükelçiyi Ziyaret Etti

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, "Vekaletle Kurban Programı" kapsamında bulunduğu Sierra Leone'de, Türkiye'nin Sierra Leone Büyükelçisi Yusuf Burak Rende'yi ziyaret etti.

Organizasyon kapsamında ülkenin başkenti Freetown'da bulunan TDV ekibi, Türkiye'nin Sierra Leone Cumhuriyeti Büyükelçisi Yusuf Burak Rende'ye ziyarette bulundu.

TDV heyeti, ziyarette, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde yürüttükleri organizasyon hakkında Büyükelçi Rende'ye bilgi verdi.

Ülkede yapılan kurban organizasyonunun çok değerli olduğunu belirten Büyükelçi Rende, şunları kaydetti:

"Bazen ufak bir hayır işi bile insanın günlük hayatını değiştirebiliyor. Biz birçok şeyi yapmaya çalışırken orta ve uzun vadeli düşünüyoruz. İleride bunun etkisini, devamını, sürdürülebilirliğini sağlama yolunda adımlar atmaya çalışıyoruz ama diğer taraftan bazen öyle güzel şeyler yapıyorsunuz ki insanların hayatına dokunuyorsunuz. Kimin hayatına nasıl dokunuyorsunuz, nasıl dokunmuyorsunuz onu da göreceksiniz."

TDV görevlisi Mustafa Açılkan da ülkenin 6 lokasyonunda 1000 büyükbaş hayvanın kesilip etlerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını anlattı.?

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından tamamlandı.