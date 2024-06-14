TDV Heyeti Uganda Büyükelçiliğini Ziyaret Etti

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Vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Uganda'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Kampala Büyükelçiliğini ziyaret etti.

TDV heyeti, ziyarette organizasyon hakkında Kampala Büyükelçisi Mehmet Fatih Ak'a bilgi verdi.

Ziyaretleri dolayısıyla TDV heyetine teşekkür eden Büyükelçi Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin Uganda'da büyük bir kurban organizasyonu gerçekleştirdiğini ifade etti.

Tüm hayırseverlerin ve bağışçıların bağışlarının yerini bulmasını temenni eden Ak, "Türkiye Diyanet Vakfı'na da Kurban Bayramı vesilesiyle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdüğü için teşekkür ediyoruz ve faaliyetlerinde başarılar diliyoruz." dedi.