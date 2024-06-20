TDV İslam Araştırmaları Merkezi, Ulema Veri Tabanı'nı araştırmacılarla buluşturdu

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Araştırmaları Merkezinin hazırladığı (İSAM) Ulema Veri Tabanı'nın deneme yayını araştırmacılarla buluştu.

İslam dünyasının farklı dönemlerinden alimlerin ve sufilerin biyografik bilgilerini içeren veri tabanında ayrıca devlet insanı, seyyah, edip, şair ve benzeri farklı özelliklere sahip kişilerin hayatlarına dair önemli olaylar, eserleri ve görev yaptıkları kurumlar hakkında bilgiler de sunuluyor.

Platformadaki veriler Taşköprizade Ahmed Efendi'nin "Eş-Şaka'iku'n-Nu'maniyye fi Ulema'i'd-Devleti'l-Osmaniyye", Nev'izade Atai'nin "Hada'iku'l-Haka'ik fi Tekmileti'ş-Şaka'ik", Mehmed Şeyhi Efendi'nin "Vekayi'u'l-Fuzala" ve Necmeddin el-Gazzi'nin "El-Kevakibu's-Sa'ire bi-A'yani'l-Mi'eti'l-Aşira"dan toplandı.

Platforma yeni kaynaklardan veri toplama işlemi de devam ediyor.

Çalışmaları süren Tanzimat Ulema Veri Tabanı (T-UVT) çerçevesinde de Tanzimat Dönemi'nde devlet kademelerinde görevlendirilen alimler hakkında veriler araştırılıyor.