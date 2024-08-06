TDV KAGEM Yaz Okulu'nda 600 Öğrenci Eğitim Aldı

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik bu yıl 11'incisi düzenlenen yaz okulu etkinliğinde 600 öğrenci eğitim gördü.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Adana ve Şanlıurfa'da eş zamanlı başlatılan TDV KAGEM Yaz Okulu sona erdi.

Eğitimlere, çeşitli alanlarda uzman 250 gönüllü destek verdi.

Yaz okulunda, Kur'an-ı Kerim, din ve hayat, iletişim, değerler aktarımı gibi eğitimlerle psikolojiden doğaya, müzikten sağlığa, sinemadan spora kadar çok çeşitli alanlarda söyleşiler, atölye çalışmaları ve ödüllü yarışmalar düzenlendi.

Ayrıca bu yıl 19 Ağustos-6 Eylül arasında lisans ve lisansüstü eğitim alan gençlere yönelik KAGEM Yaz Akademisi etkinliği de gerçekleştirilecek.