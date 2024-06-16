TDV, Nijer'de kurban kesimine başladı - Son Dakika
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TDV, Nijer'de kurban kesimine başladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Nijer'de kurbanlıkların kesimine ve dağıtımına başladı. TDV gönüllüleri, ülkenin 30 noktasında kurbanlıkların kesimine başladı ve bayram boyunca 25 bin hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Askerlerin de güvenlik önlemi aldığı kesim noktalarında, İslami kurallara ve hijyene dikkat edilerek kesimler gerçekleştiriliyor.

16.06.2024 15:05
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Nijer'de kurbanlıkların kesimine ve dağıtımına başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği 2024 yılı vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Türkiye ve farklı ülkelerden Nijer'e gelen TDV gönüllüleri hazırlıklarını tamamladı.

TDV gönüllüleri, ülkenin 30 noktasında kurbanlıkların kesimine başladı.

Yerel halkın da destek verdiği kesim çalışmalarının ardından TDV, bayram boyunca 25 bin hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Bu arada, ülkedeki askerlerin kurban kesim noktalarında güvenlik önlemi aldığı görüldü.

İstanbul Müftülüğünden Nijer'e gönüllü gelen Mustafa Sağır, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nın birinci günü itibarıyla kurbanlıkların kesimine başladıklarını söyledi.

Kurban kesimlerini İslami kurallara ve hijyene dikkat ederek yaptıklarını anlatan Sağır, "Nijer'de bulunmaktan ve ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı olmaktan mutluyum. Bağışçılarımıza teşekkür ederiz. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Gönüllü Alli Çalış da Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlanmış kurbanları Nijer halkına ulaştırmak için görev aldıklarını belirterek, "Bağışçılarımızın hisselerini garip, yetim ve dul kardeşlerimize ikram ediyoruz. Bu bağışları yapan Türk halkına teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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