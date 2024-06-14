TDV, Nijer'deki Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TDV, Nijer'deki Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdürüyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Nijer'deki hazırlıklarını sürdürüyor. TDV gönüllüleri, Nijer'in farklı bölgelerinde kurbanlıkları ve kesim alanlarını belirlemek için çalışma yapıyor. Kurbanlıkların küpeleme işlemleri tamamlanırken, organizasyonda görev alacak personelin eğitimleri de tamamlandı. TDV Nijer Koordinatörü Muhammed Furkan Özkan, yaklaşık 25 bin hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını ve yaklaşık 40 gönüllünün kurban eti dağıtacağını belirtti. Kurban organizasyonu şeffaf bir şekilde devam ediyor.

14.06.2024 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Kurban Bayramı öncesinde Nijer'deki hazırlıklarını sürdürüyor.

TDV gönüllüleri, bir süre önce geldikleri Nijer'in farklı bölgelerinde kurbanlıkları ve kesim alanlarını belirlemek için çalışma yaptı.

Gönüllülerden, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Yılmaz gözetimindeki çalışmalar sırasında kurbanlıkların küpeleme işlemleri sürdürüldü, ayrıca organizasyonda görev alacak personelin eğitimleri tamamlandı.

TDV Nijer Koordinatörü Muhammed Furkan Özkan, AA muhabirine, Nijer'de Kurban Bayramı öncesi hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

İlk etapta yaklaşık 25 bin hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirten Özkan, çalışmaları gönüllülerle yaptıklarını ifade etti.

Özkan, yaklaşık 40 gönüllünün kurban eti dağıtacağını vurgulayarak, böylesine büyük bir organizasyonda gönüllülerin katkısının önemine dikkati çekti.

Nijer'de kurbanlık seçimini hassasiyetle yaptıklarını anlatan Özkan, dikkat ettikleri hususlara ilişkin de bilgi verdi.

Özkan, aynı hassasiyeti kurbanlıkların kesilmesi ve etlerinin dağıtılmasında da göstereceklerinin altını çizerek, kurban organizasyonunun şeffaf şekilde devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Muhammed Furkan, Kurban Bayramı, Kurban, Nijer, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDV, Nijer'deki Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:44 AK Parti’ye mi geçecek İYİ Parti’de dedikoduları alevlendirecek istifa AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa
12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
11:05 Mezuniyette “Uygunsuz“ kıyafet krizi Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti Mezuniyette "Uygunsuz" kıyafet krizi! Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
12:40 Mühürlü üç kapıdan geçiliyor Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor Mühürlü üç kapıdan geçiliyor! Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor
12:12 Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa’da olacak Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu! Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa'da olacak
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
11:18 Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor! İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 13:22:37. #1.11#
SON DAKİKA: TDV, Nijer'deki Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement