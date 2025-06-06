TDV, Togo\'da 21 Bin Aileye Kurban Eti Dağıtıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekipleri, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" kampanyası kapsamında Togo'da yaklaşık 21 bin aileye kurban eti dağıtımı gerçekleştiriyor.

TDV tarafından Batı Afrika ülkesi Togo'da, Türkiye'den bağış yoluyla 2 bin 100 kurban kesimine başlandı.

Veteriner hekim ve TDV yetkililerinin gözetiminde başkent Lome ile Sokode, Dankpen, Kara, Tchaoudjo, Kozah ve Kambole şehirlerinde İslami usullere uygun kesilen kurbanların etleri, yaklaşık 21 bin aileye dağıtılıyor.

Türkiye ile Togo arasında gönül köprüsünün de göstergesi olan kurban yardımları, ülkedeki ihtiyaç sahiplerine her yıl düzenli ulaştırılıyor.

"Kardeşlerimizin yüzünün gülmesini görmek harika duygu"

TDV Togo yetkilisi Alparslan Yılmaz, AA muhabirine, kurban kesimlerinin titizlikle yapıldığını söyledi.

Kesimlerin veteriner kontrolünde İslami şartlara uygun yapıldığını aktaran Yılmaz, "Bölgelerdeki faaliyetlerimiz hızla sürerken, diğer yandan da ihtiyaç sahiplerine kurban etleri ulaştırılıyor. Bizler de bu vesileyle Togo'dan tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Van Müftüsü Mehmet Sırrı Şık da vakıf adına kurban kesimlerinin Togo'nun 7 farklı bölgesinde başladığını, hisse dağıtımlarının da gerçekleştirildiğini kaydetti.

Ülkede 2 bin 100 hayvanın kesildiği bilgisini paylaşan Şık, "Türkiye'den vekaletlerimizi burada keserek ibadetimizi yerine getiriyoruz. Bulunduğumuz ülkenin hemen hemen her bölgesinde ciddi yoksulluk söz konusu. Dolayısıyla buradaki kardeşlerimizin yüzünün gülmesini görmek harika duygu." diye konuştu.