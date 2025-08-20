Tebriz Çarşısı'nda Yangın

İran'ın Tebriz kentindeki tarihi Tebriz Çarşısı'ndaki Sadıkıyye Pazarı'nda çıkan yangın hasara yol açtı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Doğu Azerbaycan (Tebriz) Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi olaya ilişkin bilgi verdi.

Ferşi, "Sabah saatlerinde Tebriz Çarşısı'ndaki Sadıkıyye Pazarı'nda çıkan yangında 7 dükkan zarar gördü." dedi.

Çıkan yangında can kaybının yaşanmadığını dile getiren İranlı yetkili,olayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti.

Tebriz Çarşısı'nda1 8 Ağustos günü yine yangın çıkmış, Gorciler Pazarı ile Emir Pazarı arasında yer alan 7 dükkan zarar görmüştü.

Yapımı yaklaşık 10 asır önceye dayanan Tebriz Çarşısı, dünyanın en büyük kapalı çarşıları arasında yer alıyor.

2010 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklenen çarşıda 40 meslek dalının icra edildiği 5 bin 500 dükkan ve mağaza bulunuyor. Tebriz şehrinin sembol binalarından olan çarşı, İran'ın en iyi sanatçılarının elinden çıkmış tavan süslemeleri ve dış cephe mimari özellikleriyle dikkati çekiyor.