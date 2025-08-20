Tebriz Çarşısı'nda Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tebriz Çarşısı'nda Yangın

20.08.2025 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tebriz'deki tarihi çarşının Sadıkıyye Pazarı'nda yangın çıktı, 7 dükkan zarar gördü.

İran'ın Tebriz kentindeki tarihi Tebriz Çarşısı'ndaki Sadıkıyye Pazarı'nda çıkan yangın hasara yol açtı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Doğu Azerbaycan (Tebriz) Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi olaya ilişkin bilgi verdi.

Ferşi, "Sabah saatlerinde Tebriz Çarşısı'ndaki Sadıkıyye Pazarı'nda çıkan yangında 7 dükkan zarar gördü." dedi.

Çıkan yangında can kaybının yaşanmadığını dile getiren İranlı yetkili,olayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti.

Tebriz Çarşısı'nda1 8 Ağustos günü yine yangın çıkmış, Gorciler Pazarı ile Emir Pazarı arasında yer alan 7 dükkan zarar görmüştü.

Yapımı yaklaşık 10 asır önceye dayanan Tebriz Çarşısı, dünyanın en büyük kapalı çarşıları arasında yer alıyor.

2010 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklenen çarşıda 40 meslek dalının icra edildiği 5 bin 500 dükkan ve mağaza bulunuyor. Tebriz şehrinin sembol binalarından olan çarşı, İran'ın en iyi sanatçılarının elinden çıkmış tavan süslemeleri ve dış cephe mimari özellikleriyle dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

İnceleme, 3-sayfa, Tebriz, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tebriz Çarşısı'nda Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Dünya Yamaç Paraşütü Kupası’nda feci ölüm Dünya Yamaç Paraşütü Kupası'nda feci ölüm
AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu
Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz
Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı

11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talep edildi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talep edildi
10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 12:12:15. #7.13#
SON DAKİKA: Tebriz Çarşısı'nda Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.