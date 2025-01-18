Tecavüz ve Cinayetten Suçlu Bulundu

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YENİ Hindistan'da bir mahkeme, geçen yıl ülke genelinde protestolara yol açan kadın doktorun tecavüze uğrayıp öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli Sanjay Roy'u "tecavüz ve cinayetten" suçlu buldu.

Batı Bengal eyaletinin Kalküta şehrindeki ağır ceza mahkemesi, hazırlanan 160 sayfalık iddianamede, sanık Roy'un, Hindistan Ceza Kanunu'nun "tecavüz, cinayet ve ölüme neden olma" maddeleri kapsamında suçlu bulunduğunu bildirdi.

Mahkeme yargıcı Anirban Das, Roy'un cezasının 20 Ocak Pazartesi günü açıklanacağını ve cezanın müebbet hapis ile idam cezası arasında değişebileceğini belirtti.

Ne olmuştu?

Kalküta şehrindeki RG Kar Tıp Koleji'nde çalışan 31 yaşındaki kadın doktor, 9 Ağustos 2024'te 36 saatlik vardiyasının ardından çalışanlara ayrılan dinlenme odası olmadığı için seminerlerin yapıldığı bir odada uyumuştu. Ertesi sabah meslektaşları, kadının cansız bedenini yarı çıplak ve vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yara izleriyle bulmuştu.

Hastanede gönüllü çalışan Sanjoy Roy isimli görevli, olayla ilgili gözaltına alınmış ancak "örtbas ve ihmal" suçlamalarının ardından vaka, yerel polisten Merkezi Soruşturma Bürosuna (CBI) devredilmişti.

Ülke genelindeki çeşitli şehirlerden çok sayıda doktor, meslektaşlarının cinsel istismara uğrayıp öldürülmesi sebebiyle süresiz grev kararı aldıklarını açıklamıştı.