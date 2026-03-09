TED Ankara Koleji\'nden STEM Olimpiyatları\'nda Büyük Başarı

TED Ankara Koleji, öğrencilerinin şubat ayında gerçekleştirilen uluslararası STEM Olimpiyatları'nda elde ettikleri dünya dereceleri ve altın madalyalarla önemli bir başarıya imza attığını duyurdu. Yarışma sonucuna göre Fen Bilimleri kategorisinde 8'inci sınıf öğrencisi Alisa Dora Açık dünya birincisi olurken, Teknoloji ve Mühendislik kategorisinde 8'inci sınıf öğrencisi Ata Göktürk Önen dünya ikinciliği elde etti.

TED Ankara Koleji İlkokul öğrencileri analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir uluslararası organizasyon olan 2026 STEM Olimpiyatları'na katıldılar. Yarışma sonuçlarına göre Fen Bilimleri kategorisinde 5 ilkokul öğrencisi 100 tam puan alırken, bir öğrenci Fen Bilimleri kategorisinde, bir diğer öğrenci ise Matematik kategorisinde dünya 4'üncüsü oldu. TED Ankara Koleji Özel Ortaokulu öğrencileri ise STEM Olimpiyatları'nda madalya aldılar. Ortaokul öğrencileri Matematik kategorisinde 13 altın madalya, Fen Bilimleri kategorisinde 12 altın madalya, Bilgisayar Bilimi kategorisinde ise 6 altın madalya ve Teknoloji ve Mühendislik kategorisinde 2 altın madalya kazandı. Fen Bilimleri kategorisinde 8. sınıf öğrencisi Alisa Dora Açık dünya birincisi; Teknoloji ve Mühendislik kategorisinde ise 8. sınıf öğrencisi Ata Göktürk Önen dünya ikincisi oldu. TED Ankara Koleji Özel Lisesi öğrencileri ise bu yıl gerçekleştirilen STEM Olimpiyatlarında Teknoloji ve Mühendislik kategorisinde bir öğrenci dünya 3'üncüsü, bir diğer öğrenci ise yine aynı kategoride dünya 7'ncisi oldu.

STEM Olimpiyatları'nda Fen Bilimleri alanında dünya birincisi olan Alisa Dora Açık, yarışmada elde ettiği dünya birinciliği ile ilgili şunları söyledi:

"Uluslararası STEM Olimpiyatları final sınavında fen bilimleri kategorisinden tüm soruları doğru yanıtlayarak dünya birincisi oldum. Derecemi ailem, arkadaşlarım ve öğretmenlerim tebrik ettiler. Lisede de dünya derecemi koruyarak başka uluslararası sınavlara hazırlanmak istiyorum. Okulumun Bilim İnsanı Yetiştirme Programı'nda öğrenci olmayı hedefliyorum. Gelecekte doktor olmak istiyorum, o yüzden bu yarışmalar ilgimi çekiyor."

STEM Olimpiyatları'nda Teknoloji ve Mühendislik kategorisinde dünya ikincisi olan Ata Göktürk Önen ise "60 dakika içinde 25 İngilizce soruyu en doğru ve en hızlı şekilde çözmeniz bekleniyordu. Ben de başarılı bir sınav vererek dünya ikincisi oldum. Sonucu öğrenince hem ben hem ailem hem arkadaşlarım çok mutlu olduk. Öğretmenlerime verdikleri için teşekkür ederim; bu başarıyı onlara borçluyum. İleride yazılım mühendisi ya da doktor olmayı planlıyorum" dedi.