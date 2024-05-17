TED Bolu Koleji Gençlik, Bilim ve Farkındalık Şenliği Gerçekleştirildi

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TED Bolu Koleji tarafından Gençlik, Bilim ve Farkındalık Şenliği gerçekleştirildi.

Şenliğe katılan Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, yaptığı konuşmada, akademik bir titri olmamasına rağmen yıllardır eğitim hakkındaki düşüncelerini paylaştığını anlattı.

Pehlivanoğlu, insanların eğitimden beklentilerine değinerek, "Birincisi beklentisi, değerleridir. İnancı ve kültürü olmayan bir toplum yaşamaz. İkincisi Büyük Önder Atatürk'ün çizdiği yolda dünyada rekabet edebilecek, önder olabilecek bir Türkiye yaratma sevdamızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Her çocuğa eğitimde fırsat eşitliği verilmesi gerektiğini vurgulayan Pehlivanoğlu, "Biz öğretmenlerimizi baş tacı etmeliyiz. Ama öğretmenlerimiz de sorumluluklarını bilip, bu milletin çocuklarına iyi eğitim vermeleri gerekir. Kendimize uygun nesil yetiştirmek değil, geleceğe uygun, milletin çocuklarını yetiştirmek mecburiyetinde olduğumuzu unutmamak mecburiyetindeyiz." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından TED Bolu Koleji öğrencileri, bando, eşli dans, halk oyunları ve marş gösterisi sundu.

Daha sonra atölye ve parkurların gezildiği etkinlik, gençlik konseriyle sona erdi.