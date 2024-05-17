TED Bolu Koleji Gençlik, Bilim ve Farkındalık Şenliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TED Bolu Koleji Gençlik, Bilim ve Farkındalık Şenliği Gerçekleştirildi

TED Bolu Koleji Gençlik, Bilim ve Farkındalık Şenliği Gerçekleştirildi

TED Bolu Koleji tarafından düzenlenen Gençlik, Bilim ve Farkındalık Şenliği'ne Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da katıldı. Pehlivanoğlu, eğitimde fırsat eşitliği ve öğretmenlerin sorumluluklarına değinerek, geleceğe uygun nesiller yetiştirmenin önemini vurguladı. Şenlikte öğrencilerin bando, dans ve halk oyunları gösterileri yapıldı ve etkinlik gençlik konseriyle sona erdi.

17.05.2024 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TED Bolu Koleji tarafından Gençlik, Bilim ve Farkındalık Şenliği gerçekleştirildi.

Şenliğe katılan Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, yaptığı konuşmada, akademik bir titri olmamasına rağmen yıllardır eğitim hakkındaki düşüncelerini paylaştığını anlattı.

Pehlivanoğlu, insanların eğitimden beklentilerine değinerek, "Birincisi beklentisi, değerleridir. İnancı ve kültürü olmayan bir toplum yaşamaz. İkincisi Büyük Önder Atatürk'ün çizdiği yolda dünyada rekabet edebilecek, önder olabilecek bir Türkiye yaratma sevdamızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Her çocuğa eğitimde fırsat eşitliği verilmesi gerektiğini vurgulayan Pehlivanoğlu, "Biz öğretmenlerimizi baş tacı etmeliyiz. Ama öğretmenlerimiz de sorumluluklarını bilip, bu milletin çocuklarına iyi eğitim vermeleri gerekir. Kendimize uygun nesil yetiştirmek değil, geleceğe uygun, milletin çocuklarını yetiştirmek mecburiyetinde olduğumuzu unutmamak mecburiyetindeyiz." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından TED Bolu Koleji öğrencileri, bando, eşli dans, halk oyunları ve marş gösterisi sundu.

Daha sonra atölye ve parkurların gezildiği etkinlik, gençlik konseriyle sona erdi.

Kaynak: AA

Selçuk Pehlivanoğlu, Gençlik, Bolu, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TED Bolu Koleji Gençlik, Bilim ve Farkındalık Şenliği Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 02:15:43. #1.12#
SON DAKİKA: TED Bolu Koleji Gençlik, Bilim ve Farkındalık Şenliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement