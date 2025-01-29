Ted Cruz'dan Çin Uyarısı: Panama Kanalı Tehlikede - Son Dakika
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Ted Cruz'dan Çin Uyarısı: Panama Kanalı Tehlikede

Cruz, Çin'in Panama Kanalı üzerindeki etkilerinin ABD'nin ulusal güvenliği için risk taşıdığını söyledi.

29.01.2025 01:16
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ABD'de Texas Senatörü Cumhuriyetçi Ted Cruz, Çin'in Panama Kanalı üzerindeki etkisinin "ABD'nin ulusal güvenliği için risk" teşkil ettiğini söyledi.

Cruz, Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesinde düzenlenen oturumda, Panama Kanalı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Senatör, "Çinli şirketler, şu anda kanal üzerinde neredeyse on yıl sürecek şekilde yavaş tempoda bir köprü inşa ediyor ve her iki uçtaki konteyner limanlarını kontrol ediyor." dedi.

Kısmen tamamlanan köprünün Çin'e, uyarı yapmadan "kanalı kapatma imkanı" sunduğunu dile getiren Cruz, "Bu durumun ABD'nin ulusal güvenliği için ciddi riskler oluşturduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Cruz, Panama Kanalı'nın hem kargo hem de savaş gemileri için "paha biçilemez" bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladıktan sonraki ilk konuşmasında, daha önce gündeme getirdiği "Panama Kanalı'nı geri alma" konusuna da değinerek, "Çin Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ise 20 Ocak'ta X hesabından yayımladığı açıklamada, Trump'ın sözlerine "Panama Kanalı Panama'nındır ve öyle kalacak." ifadeleriyle tepki göstermişti.

Her ne kadar Trump'ın "Çin Panama Kanalı'nı işletiyor" iddiasının somut bir gerçekliği olmasa da, Çin'in Panama'da büyük çaplı yatırımları olduğu ve ülkenin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kestiği biliniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ted Cruz'dan Çin Uyarısı: Panama Kanalı Tehlikede - Son Dakika

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