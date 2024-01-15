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Tedavi için Türkiye'ye gelen iki Filistinlinin cenazesi Ankara'da defnedildi - Son Dakika
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Tedavi için Türkiye'ye gelen iki Filistinlinin cenazesi Ankara'da defnedildi

Kanser hastası Fadıla Daher ve İsrail saldırılarında yaralanan Dina Akasha'nın cenazeleri, Ankara'da Hacı Bayramı Veli Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Tedavi için Türkiye\'ye gelen iki Filistinlinin cenazesi Ankara\'da defnedildi
15.01.2024 - 14:33,
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Tedavi için bulundukları Türkiye'de yaşamını yitiren iki Filistinlinin cenazesi Ankara'da defnedildi.

Bilkent ve Etlik şehir hastanelerine getirilen kanser hastası Fadıla Daher (44) ile İsrail'in saldırılarında yaralanan Dina Akasha'nın (26) cenazeleri, Hacı Bayramı Veli Camisi'ne getirildi.

Hayatını kaybedenler için öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına bazı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Cenazeler, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tedavi için Türkiye'ye gelen iki Filistinlinin cenazesi Ankara'da defnedildi - Son Dakika
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