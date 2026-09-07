TEDMEM Direktörü: Türkiye PISA 2025'te fen okuryazarlığında ivme yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TEDMEM Direktörü: Türkiye PISA 2025'te fen okuryazarlığında ivme yakaladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEDMEM Direktörü Sabiha Sunar, Türkiye'nin PISA 2025'te fen okuryazarlığında önemli bir ivme yakaladığını belirterek, bu başarının sürdürülebilmesi için laboratuvar altyapılarının güçlendirilmesi ve öğretmen eğitimlerinin dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Türk Eğitim Derneğinin (TED) düşünce kuruluşu TEDMEM Direktörü Sabiha Sunar, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nda (PISA 2025) Türkiye'nin fen okuryazarlığında önemli bir ivme yakaladığını belirterek, okullardaki laboratuvar altyapılarının güçlendirilmesi, öğretmen eğitimlerinin dönüştürülmesi ve fen başarısının diğer alanlara da yansıtılmasını önerdi.

Sunar, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından yarın açıklanacak PISA 2025 araştırmasında Türkiye'den beklenen performansa ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

PISA 2022'de OECD ortalamasındaki ülkeler genel bir performans düşüşü yaşarken, Türkiye'nin son 10 yılda iyileşme gösteren az sayıda ülkeden biri olduğunu anımsatan Sunar, Türkiye'nin OECD ortalamasına da en çok yaklaştığı alanın fen okuryazarlığı olduğu bilgisini verdi.

Türkiye'de üst düzey performans gösteren öğrenci oranının artmasının yanı sıra, alt düzeyde kalan öğrenci oranının da azaldığını işaret eden Sunar, bu başarının uzun vadede Türkiye'nin ihtiyaç duyacağı alanlarda stratejik insan kaynağı oluşturulması açısından güzel bir zemin sunduğunu vurguladı.

Sunar, "Türkiye fen performansında çok güzel bir ivme yakaladı. Bu ivmeyi devam ettirmeye, bunun için de okullardaki laboratuvar altyapılarını güçlendirmeye, öğretmen eğitimlerini uygulamalı şekilde dönüştürmeye ve fende neyi iyi yapıyorsak bunu diğer alanlara yansıtmaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

PISA 2022'de matematik alanında ülke ortalaması 17 puan düşerken Türkiye'nin istikrarını koruduğuna, ancak hala geliştirilmesi gereken noktalar olduğuna dikkati çeken Sunar, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizin yüzde 39'u dört işlem yapma, basit bir grafiği okuma gibi temel becerilerden yoksun. 10 öğrenciden 4'ünün bunu yapamadığını düşündüğümüzde tablo epey karanlık oluyor. Özellikle başarılı eğitim sistemine sahip ülkelerde bu oran yüzde 10-15'in altında. Bizim de matematikle ilgili önlemler almaya ihtiyacımız var. Türkiye için öne çıkan başka bir durum var, matematik kaygısı. Türkiye, öğrencilerin matematik kaygısında ilk sırada yer alıyor. Bu erken dönemden itibaren ele almamız gereken bir konu çünkü kaygı matematik performansını da etkiliyor. Matematik seferberliği başlatılmıştı, bu seferberliğe kaygıyı azaltacak hedeflerin de eklenmesinin doğru olacağını düşünüyoruz."

"Potansiyeli doğru değerlendirmeye ihtiyacımız var"

Sunar, fen okuryazarlığının PISA 2025'in ağırlıklı alanı olarak belirlendiğini anımsatarak, "Fen okuryazarlığı Türkiye'nin en güçlü olduğu alan. Dolayısıyla daha önce yakaladığımız ivmeyi PISA 2025'te devam ettirebilirsek, güzel sonuçlar alacağımızı tahmin etmek çok da güç değil." dedi.

Türkiye'de dezavantajlı öğrencilerin de kendileriyle aynı sosyoekonomik düzeydeki öğrencilerle kıyaslandığında daha başarılı olduğunu belirten Sunar, "Burada bir potansiyel var. Bizim o potansiyeli doğru değerlendirmeye ihtiyacımız var. Ama tabii ki öncelik fırsat eşitliğiyle sosyoekonomik farklılığı ortadan kaldırmak olmalı." diye konuştu.

Sunar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, beceri temelli öğretim programına geçiş olması nedeniyle PISA'da ölçülen göstergelerle örtüştüğünü ifade ederek, fen okuryazarlığında önemli bir başarı beklendiğini, bunun sonuçlarının genel tabloya olumlu yansıyacağını dile getirdi.

Sonuçlar açıklandığında sıralamalara ve puanlara bakmak yerine tüm sistemlerde ne kadar iyileşme olduğunun incelenmesi gerektiğini vurgulayan Sunar, "Sistem aslında bütünü iyileştirdiğimizde başarıya ulaşmış sayılır. Dolayısıyla hayata etkin katılmak için gerekli becerilere sahip olmayan öğrenci oranımızı azaltmak bizim için büyük bir başarı olur." ifadesini kullandı.

TEDMEM Direktörü Sunar, okuduğunu anlama becerisinin de çok kritik bir alan olduğunu, bu alanla ve matematik kaygısıyla ilgili göstergelerin önem arz ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEDMEM Direktörü: Türkiye PISA 2025'te fen okuryazarlığında ivme yakaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’da kaybolan Nuriye Bölükbaş’ın cansız bedeni göl kenarında bulundu Bolu'da kaybolan Nuriye Bölükbaş'ın cansız bedeni göl kenarında bulundu
Belçika’da camiye İslam karşıtı saldırı Belçika'da camiye İslam karşıtı saldırı
Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi Karşısında görünce sevinçten bayıldı Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi! Karşısında görünce sevinçten bayıldı
Adana’da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı Vicdanların kuruduğu anlar kamerada Adana'da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı! Vicdanların kuruduğu anlar kamerada
DEM Parti’nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz
DEM Parti’de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi DEM Parti'de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi

12:44
Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hoşuna gidecek talimat
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat
12:14
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
11:58
Serhat Kılıç’a veda Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı
Serhat Kılıç'a veda! Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı
11:31
İtirafçılar konuştu, Ahbap’ta 5. dalga Nakit çekilen para inanılmaz
İtirafçılar konuştu, Ahbap'ta 5. dalga! Nakit çekilen para inanılmaz
11:25
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi İtiraf etti
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti
11:21
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 12:57:11. #7.13#
SON DAKİKA: TEDMEM Direktörü: Türkiye PISA 2025'te fen okuryazarlığında ivme yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement