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Tefenni'de Krom Madeni Projesine Onay

Tefenni\'de Krom Madeni Projesine Onay
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Bakanlık, Burdur Tefenni'deki krom madeninin kapasite artışına ÇED Olumlu kararı verdi.

Haber: Buse ÖZBEY

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Burdur'un Tefenni ilçesinde Alser Madencilik'in krom maden ocağı kapasite artışına "ÇED Olumlu" kararı verdi. Mevcut 635,343 hektarlık ÇED alanının 721,19 hektara çıkarılmasını öngören proje alanının tamamı ormanlık alanda yer alırken, saha içerisinde 132 bin 358 ağacın bulunduğu tespit edildi.

Şirket tarafından hazırlanan 2 bin 386 sayfalık raporda, ÇED alanının 635,343 hektardan 721,19 hektara çıkarılması planlanıyor. Madende üretim açık işletme basamak yöntemi ile yer altı işletme yöntemi kullanılarak sürdürülecek.

BİTKİSEL TOPRAK SIYRILACAK

Proje alanının tamamının ormanlık alanda bulunduğu belirtilen dosyada, faaliyet kapsamında yaklaşık 2 milyon 870 bin 808 metrekarelik alanda bitkisel toprak sıyırma işlemi yapılacağı kaydedildi. Bitkisel toprağın üretim faaliyetleriyle eş zamanlı ve kademeli olarak sıyrılacağı, ayrı bir depolama alanında muhafaza edilerek maden sahasının rehabilitasyonu sırasında yeniden kullanılacağı bildirildi.

Dosyada, işletme süresince oluşacak pasanın rehabilitasyon çalışmalarında alt dolgu malzemesi, bitkisel toprağın ise üst dolgu malzemesi olarak kullanılmak üzere usulüne uygun şekilde ayrı ayrı stoklanacağı belirtildi.

Proje alanında yapılan envanter çalışmasında 132 bin 358 ağacın bulunduğunun tespit edildiği aktarılan dosyada, faaliyetin tamamlanmasının ardından rehabilitasyon kapsamında en az 661 bin 790 ağacın dikilmesinin planlandığı ifade edildi.

EN YAKIN YERLEŞİM YERİNE 2 BİN METRE MESAFEDE

Faaliyet alanının Burdur il merkezine yaklaşık 87,7 kilometre, Tefenni ilçe merkezine 16,7 kilometre uzaklıkta bulunduğu, en yakın yerleşim birimi olan Ece Mahallesi'ne ise yaklaşık 2 bin 728 metre mesafede yer aldığı belirtildi.

Toplam yatırım bedeli 17 milyon 830 bin 934 lira olarak hesaplanan projede, işletilebilir rezerv miktarı dikkate alınarak madenin ekonomik ömrünün yaklaşık 10 yıl olarak hesaplandığı, bu süre boyunca yaklaşık 24,9 milyon metreküp pasa oluşmasının öngörüldüğü belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tefenni'de Krom Madeni Projesine Onay - Son Dakika

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