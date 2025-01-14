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Teğmenler için disiplin soruşturması

Teğmenler için disiplin soruşturması

Teğmenler, Yüksek Disiplin Kurulu’na 16 Ocak'ta savunma yapacak, görüntü desteği sunacaklar.

14.01.2025 14:37
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(ANKARA) - Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında başlatılan disiplin soruşturmasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezasıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen teğmenler ve avukatları, 16 Ocak'taki sözlü savunmalarını fotoğraf ve video ile de destekleyecek.

MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ndeki yemin töreni sonrasında haklarında soruşturma başlatılan teğmenlerle ilgili dosyanın görüşüleceği YDK, 16 Ocak'ta saat 14.00'te toplanacak. Teğmenler ve avukatları, YDK'da sözlü savunmalarını yapacak. Sözlü savunmaların alınacağı salonda, heyete fotoğraf ve video izlettirilmesine olanak tanıyan cihazlar da yerleştirilecek.

Teğmenlerin avukatları, idari tahkikat heyeti veya disiplin soruşturma heyetinin, "yetkili kişiler veya soruşturma neticesiyle menfaati olan kişiler olup olmadığının tespiti için" kimlik, rütbe ve görev yeri bilgilerini istedi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanlığı bu talepleri reddetti.

Sözlü savunmaların, fotoğraf ve video izletilerek yapılması amacıyla toplantıda fotoğraf ve video gösterimine uygun bilgisayar ve projeksiyon cihazının sağlanması da talep edildi. Personel Daire Başkanlığı, bu talebin, "savunma için hazırlanan fotoğraf ve videoların, savunma saatinden en az iki saat önce disk ortamında iletilmesi halinde sisteme yüklenerek karşılanabileceği" yanıtını verdi.

Üç komutan da savunma yapacak

Teğmenlerin yanı sıra tören sırasında alay, tabur ve bölük komutanı olan üç komutan, aynı gün aynı saatte savunma verecek. Üç komutanın savunması, Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunda 16 Ocak'ta saat 14.00'te alınmaya başlanacak.

Yüksek disiplin kurullarında yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda durumu görüşülen personel hakkında, "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası" veya "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine yer olmadığı" kararlarından biri veriliyor.

Kurulun, 16 Ocak'tan sonra kararını 1 ay içinde yazılı olarak tebliğ etmesi bekleniyor.

Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen "Silahlı Kuvetlerden ayırma" cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabiliyor.

Ne olmuştu?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında 5 teğmen, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Teğmenlerin tören sırasındaki alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: ANKA

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