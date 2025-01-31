Teğmenler İhraç Edildi...Ekrem İmamoğlu: "Karar Gazilerimizi İncitmiş, Şehitlerimizin Kemiklerini Sızlatmıştır" - Son Dakika
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Teğmenler İhraç Edildi...Ekrem İmamoğlu: "Karar Gazilerimizi İncitmiş, Şehitlerimizin Kemiklerini Sızlatmıştır"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu'nun beş teğmen için verdiği ihraç kararına tepki gösterdi. İmamoğlu, “Ordumuz bu ülkenin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeridir. Bu karar, Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana ülkemizin birliği bütünlüğü için mücadele eden askerlerimizin anısına saygısızlıktır, gazilerimizi incitmiş, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır” dedi.

31.01.2025 17:52  Güncelleme: 18:43
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(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu'nun beş teğmen için verdiği ihraç kararına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Ordumuz bu ülkenin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeridir. Bu karar, Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana ülkemizin birliği bütünlüğü için mücadele eden askerlerimizin anısına saygısızlıktır, gazilerimizi incitmiş, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmen ve 3 disiplin amirine "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verilmesine tepki gösterdi.

"Teğmenlerimizin yanındayız, yalnız bırakmayacağız"

Gerekçeli kararı "Tarihe utançla geçecek bir karar daha" olarak nitelendiren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' dedikleri için Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, Türkiye'nin en başarılı teğmenleri ihraç edildi. Ordumuz bu ülkenin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeridir. Bu karar, Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana ülkemizin birliği bütünlüğü için mücadele eden askerlerimizin anısına saygısızlıktır, gazilerimizi incitmiş, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Teğmenlerimizin yanındayız, yalnız bırakmayacağız."

Kaynak: ANKA

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