(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, beş teğmenin TSK'dan ihraç edilmesi kararına ilişkin "En başarılı teğmenlerimizin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dedikleri için TSK'dan ihraç edilmesi her şeyden önce gazi ve şehitlerimize büyük saygısızlıktır" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabı üzerinden beş teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Karabat'ın paylaşımı şöyle:
"En başarılı teğmenlerimizin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dedikleri için TSK'dan ihraç edilmesi her şeyden önce gazi ve şehitlerimize büyük saygısızlıktır. Tarih bu ihraçları da bu ihraçlara imza atanları da unutmayacak! Ne yaparsanız yapın, Atatürk'ü milletimizin gönlünden silemeyeceksiniz!"
Son Dakika › Güncel › Teğmenler İhraç Edildi....Karabat: Teğmenlerimizin TSK'dan İhraç Edilmesi Her Şeyden Önce Gazi ve Şehitlerimize Büyük Saygısızlıktır - Son Dakika
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