Tehlikeli Metruk Ev Yıkıldı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde tehlike oluşturan metruk ev yıkıldı.
Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, yaptığı açıklamada, ilçede Aşağı Akpınar Mahallesinde bulunan metruk evin durumunun incelenerek yıkım kararı verildiğini söyledi.
Çakar, "Güvenlik önlemleri alınarak evin yıkımı gerçekleştirildi. Mahalle sakinlerimize geniş alan oluşturuldu." dedi.
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