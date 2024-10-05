Tehlikeli Trafik Yolculuğuna Ceza

Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 2 otomobilin sürücüsüne toplamda 2 bin 760 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bir sosyal medya platformunda "trafikte tehlikeli yolculuk" başlıklı paylaşımla ilgili inceleme başlattı.
Çalışmalarda, korna çalarak seyreden 2 araçta bulunan bazı kişilerin otomobillerden sarkıp trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri tespit edildi.
Ekipler, 2 sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği 1380'er lira idari para cezası uyguladı.
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