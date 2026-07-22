TEI'de Yangın: 150 Kişi Tahliye, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TEI'de Yangın: 150 Kişi Tahliye, 2 Yaralı

22.07.2026 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEI Eskişehir'deki yangında 150 personel tahliye edildi, 2 kişi hafif yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

ESKİŞEHİR Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) Eskişehir yerleşkesinde çıkan yangında 150 personelin binadan tahliye edildiğini, 2 kişinin de hafif yaralandığı açıkladı.

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) Eskişehir yerleşkesinde çıkan yangın, dün gece tamamen kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıktığı imalat bölümünde soğutma çalışmaları tamamlandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yangın sırasında 150 personelin binadan tahliye edildiği, 2 kişinin de hafif yaralandığını açıkladı. Açıklamada, "Yangının başladığı binada bulunan yaklaşık 150 personel güvenli şekilde tahliye edilmiş, yangına ilk müdahale sırasında 2 kişi hafif şekilde yaralanmıştır. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülmüş ve soğutma çalışmaları tamamlanmıştır. Yangın olayına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturmanın yürütülmesi amacıyla bir Cumhuriyet başsavcı vekili ile bir Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Yangının çıkış nedeninin ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik olarak olay yeri inceleme işlemleri titizlikle yürütülmekte; itfaiye yangın raporu, güvenlik kamera kayıtları ile diğer deliller değerlendirilmekte ve gerekli bilirkişi incelemeleri yaptırılmaktadır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Yaşam, TEI, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEI'de Yangın: 150 Kişi Tahliye, 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi
TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek
İstanbul’da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı İstanbul'da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
Avrupa kadrosu bildirildi Beşiktaş’ta Trossard kararı Avrupa kadrosu bildirildi! Beşiktaş'ta Trossard kararı

13:13
Kalbi durup yere yığılan gencin parasını çalan vicdansız tutuklandı
Kalbi durup yere yığılan gencin parasını çalan vicdansız tutuklandı
12:57
Ankara’daki helikopter kazasından acı haber
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
12:32
Tuncel Kurtiz’in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
12:04
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
12:02
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
11:17
3 yaşındaki Leyla’nın ölümünde kan donduran detaylar Vicdansız amca neler yapmış neler
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 13:45:07. #7.12#
SON DAKİKA: TEI'de Yangın: 150 Kişi Tahliye, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.