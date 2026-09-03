TEİAŞ helikopterle enerji kesintisiz izolatör temizliği yapıyor

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin (TEİAŞ) helikopter destekli gerçekleştirdiği bakım çalışmaları, elektrik iletim hatlarında oluşabilecek arızaların önüne geçiyor.

TEİAŞ, elektrik iletim hatlarında enerji kesintisi yapmadan bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, elektrik iletim hatlarının bakım ve onarımını enerji akışını kesmeden gerçekleştiriyor. "Canlı bakım" olarak adlandırılan bu çalışmalarda, hatlardaki izolatörlerin temizliği de helikopterden "boom" adı verilen özel ekipman kullanılarak yapılıyor.

Çalışmalar 2019'da başladı

TEİAŞ Gaziantep Canlı Bakım Başmühendisi Bülent Bahçeci, AA muhabirine, iletim ve arz güvenliği riske edilmeden gerekli bölgelerde çalışmaların yapıldığını söyledi.

Çalışmaların ilk olarak 2019'da başladığını belirten Bahçeci, şunları kaydetti:

"Şu anda Narlı-Pazarcık bölgesindeyiz. Burada Adıyaman-Gölbaşı-Narlı hatlarında helikopterle izolatörlerin yıkama çalışmasını yapıyoruz. Bu çalışma esnasında enerji kesintisi yapmıyoruz. Biz izolatörlerin bu şekilde yıkama çalışmalarını 2019 yılında başlattık. İlk başladığımızda Portekiz'den firma ve ekiplerle yapıyorduk. 2025 itibarıyla biz bunları kendi yerli ve milli ekiplerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz."

Bu çalışmaların helikopterle yapılmasındaki en büyük avantajın izole bir ortam sağlaması olduğunu anlatan Bahçeci, "Yüksek gerilim hattı bu, 170 bin, 420 bin volt seviyelerinde çalıştığımız için tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflara giriyor. Helikopter ise uzaktan izole bir ortamda yanaşıyor. Gerekli donanım ve ekipmanlar da üzerinde mevcut." diye konuştu.

İzolatörlerin temizlenmesi arıza riskini azaltıyor

Yıkama çalışmalarında "boom" adı verilen ekipmanın kullanıldığını ifade eden Bahçeci, şöyle devam etti:

"6 metre 40 santimetre boom, fiber ve yalıtkan bir malzeme. İzolatörler iletkene yakın noktadan başlayarak kademe kademe yıkanıyor ve durulama gerçekleştiriliyor. İzolatörler ne kadar temiz olursa temiz bir izolasyon sağlanıyor. Böylelikle arıza olma ihtimalini de en az seviyeye indiriyorsunuz. Oluşabilecek arızalardan evler, fabrikalar, her yer etkilenecek. Biz bunu sıfırlamak adına bu çalışmaları yürütüyoruz. İzolatörlerin kirlilik seviyesine bağlı olarak olası sıcaklık veya yağış durumlarında bizim hatlarımız arızadan açıyordu, atlama mesafesine giriliyordu ve bu arızalar yıkamayla birlikte sonlandı."

Çalışmalar sayesinde arızaların önüne geçildiğini belirten Bahçeci, "Son yıllarda bizim arıza istatistiklerimiz özellikle hatlarda izolatör yıkamasından dolayı minimuma indi. Helikopterle canlı bakım yapıyoruz, bu da oluşacak arızaların önüne geçiyor. Bu çalışmaların en büyük artısı hiçbir şekilde enerjinin kesilmemesidir." ifadelerini kullandı.