Tekerlekli Sandalyedeki Öğrenci Futbolcu Olmak İstiyor

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir ortaokulda elektrik kesintisinden asansörün devre dışı kalmasıyla bulunduğu katta beklemek zorunda kalan ve müdür yardımcısı tarafından sırtlanarak merdivenlerden indirilen Bulut Kızılarslan, iyileşip futbolcu olmak istiyor.

İlçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu'nda öğrenim gören ve tekerlekli sandalye kullanan Kızılarslan, 12 Mayıs'ta yaşanan olayın ardından öğretmenleri ve arkadaşlarının desteğinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Kızılarslan, AA muhabirine, o gün elektrik kesintisinden dolayı asansörlerin çalışmadığını söyledi.

Müdür Yardımcısı Abdullah Akgüneş'in kendisini sırtında taşıyarak aşağı indirdiğini anımsatan Kızılarslan, "Abdullah hocama ve destek olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şu anda masa tenisiyle ilgileniyorum, yürürsem futbolla ilgilenirim. Futbolcu olmayı hayal ediyorum." dedi.

Bulut Kızılaslan'ın annesi Nejla Kızılarslan da çocuğu doğduktan 15 gün sonra spina bifida (bel açıklığı) hastalığını öğrendiklerini söyledi.

Oğlunun tedavisinin mümkün olduğunu belirten Kızılarslan, "Oğlumla beraber yürümek isterdim, koşmak isterdim. Bu hastalığın tedavisi var. İlk önce fizik tedavi, sonra ameliyat ve ayakkabı lazım, umut var." diye konuştu.