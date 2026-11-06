Tekerleri kopan tekstil yüklü tır Başakşehir'de devrildi, kapanan 3 şerit açıldı

Başakşehir'de, tırın devrilmesi nedeniyle 3 şeridi trafiğe kapanan TEM Otoyolu'nda ulaşım normale döndü.

TEM Otoyolu'nun Altınşehir mevkisinde Edirne istikametinde seyir halindeki tırın devrilmesi sonucu yolun 3 şeridi trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgede, ulaşım önce emniyet şeridinden sağlandı.

Ekiplerin çalışmasıyla devrilen tırın emniyet şeridine çekilmesinin ardından kapanan 3 şerit de ulaşıma açılarak trafik akışı normale döndü.

Tır şoförü Mehmet Kalkan, yaptığı açıklamada, tekstil yüklü aracının iki arka tekerinin birden koptuğunu ve tırın yan yattığını söyledi.

Çevredekilerin camı kırarak kendisini araçtan çıkardığını anlatan Kalkan, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.