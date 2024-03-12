Tekfen Vakfı, \'Özgürlük Notaları-Milli Marşın Öyküsü\' kitabını yeniden basıyor

Tekfen Vakfının desteği ile yazar Mehmet Altun'un kaleme aldığı "Özgürlük Notaları-Milli Marşın Öyküsü" kitabı, Cumhuriyet'in 100. yılına özel yeniden basıldı.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ilk kez 2008'de yayınlanan eser, ulaşılan yeni arşiv belgelerle ve zenginleşen içeriğiyle milli marş bestesi olmaya aday eserlerin, bestecilerinin ve seçim sürecinin hikayesine ışık tutuyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekfen Vakfı Genel Müdürü Dori Kiss Kalafat, Milli Mücadele döneminin unutulan notalarını, kalıcılığını sağlayacak bir araştırma kitabıyla gelecek nesillere taşıdıklarını belirterek, şunları aktardı:
"Mehmet Altun'un, Milli Marş bestesi yarışmasına başvuran bestelerden iki tanesini sahaflarda bulmasıyla başlayan yolculuğumuz, Cumhuriyet'imizin 100. yılında devam etti. Sözleri aynı, besteleri farklı olan bu notaların izinden giderek başlayan bu yolculukta, Altun'un ulaştığı tarihi bilgi ve belgelerle, 1921 yılında Maarif Vekaletince açılan İstiklal Marşı yarışmasına katıldığı bilinen 11 eserin orijinal notalarına ulaşmayı başarmıştık. Şimdiyse bu değerli kitap, 100. yıla özel baskısıyla yeni ulaşılan 3 ilave beste ve arşiv belgelerle daha zengin bir içeriğe sahip."
Yazar Altun da İstiklal Marşı'nın hikayesinin Kurtuluş Savaşı'nın hikayesi ile paralelliğine işaret ederek, savaşın en kritik döneminde, milli marş bestelenmesi için Ankara'da başlatılan girişimin, Kurtuluş Savaşı'nın ardından kurulan Cumhuriyet'in habercisi olduğunu kaydetti.
Osmanlı geleneğinde olmayan Milli Marş kavramının Ankara'da temelleri atılmakta olan yeni devlet için bir başlangıç noktası olarak görüldüğünü aktaran Altun, bu kadar önem atfedilmesine karşın savaşın olağanüstü şartlarında seçimin kolay olmadığını ve İstiklal Marşı için Türkiye'nin her köşesinden gelen 100'ü aşkın bestenin yıllarca değerlendirilemediğini vurguladı.
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