Tekin'den Fatma Nur Çelik için başsağlığı

02.03.2026 22:40
Bakan Tekin, öğretmen Fatma Nur Çelik'in saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili başsağlığı mesajı verdi.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Çekmeköy'de bir lisede saldırı sonucu öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik için başsağlığı mesajı paylaştı. Tekin, "Bu kayıp, eğitim camiamızın ve ülkemizin ortak acısı ve hüznüdür. Fatma Nur öğretmenimize Yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve mesai arkadaşlarına sabır diliyorum" dedi.

Bakan Tekin, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir lisede meydana gelen saldırıda öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Çekmeköy'de bir lisemizde yaşanan menfur bir saldırı sonucu kıymetli öğretmenimiz Fatma Nur Çelik'i kaybettik. Görevi başında, öğrencilerinin arasında hayattan koparılan bir öğretmenimizin acısını tarif etmek kolay değil. Öğretmenlerimiz, bu milletin geleceğini yetiştiren en kıymetli emanetçilerdir."

Bir çocuğun zihnine dokunmak, bir gencin hayatına istikamet vermek için sınıfa giren bir eğitimcinin böyle bir saldırıyla aramızdan ayrılması hepimizi derinden sarsmıştır. Bu kayıp, eğitim camiamızın ve ülkemizin ortak acısı ve hüznüdür.

Fatma Nur öğretmenimize Yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve mesai arkadaşlarına sabır diliyorum. Yaralanan öğrencimize ve öğretmenimize acil şifalar diliyorum. Eğitim ailemizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: ANKA

İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

