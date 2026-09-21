Tekirdağ 3 bin 391 konutla ilk sırada yer aldı, bölgede 4 bin 436 konut satıldı

Tekirdağ 3 bin 391 konutla ilk sırada yer aldı, bölgede 4 bin 436 konut satıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜİK'in ağustos verilerine göre Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da 4 bin 436 konut satıldı. En fazla satış 3 bin 391 ile Tekirdağ'da olurken, Edirne'de 562, Kırklareli'nde 483 konut satıldı.
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da ağustos ayında 4 bin 436 konutun satışı gerçekleştirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Bölge illeri arasında en fazla konut satışının yapıldığı il Tekirdağ oldu.
Tekirdağ'da 3 bin 391 konut satılırken, 562 konut satışı ile Edirne ve 483 konut ile Kırklareli takip etti.
Kaynak: AA
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