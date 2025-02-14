Tekirdağ Belediyesi Sosyal Destekleri Artırdı - Son Dakika
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Tekirdağ Belediyesi Sosyal Destekleri Artırdı

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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çekerek, sosyal desteklerin geçen yıla göre yedi kat artırıldığını açıkladı. Yüceer, kentin su sorunlarına da vurgu yaptı.

14.02.2025 10:50  Güncelleme: 11:50
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Haber: Erva GÜN - Kamera: Dursun ALKAYA

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, sosyal belediyeciliğin önemine vurgulayarak, "Doğumdan ölüme kadar vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntılarda, yoksulluklarda, yoksunluklarda yanında olma ihtiyacı var. Eğitim, yenidoğan, asker destekleri, sosyal yardımlaşma, emekliler, öğrencilerle ilgili sosyal desteklerimizi geçen seneye göre yaklaşık yedi kat arttırdık" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, yerel seçimlerin ardından belediye ile birlikte kent genelinde yapılan çalışmaları ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Yüceer, göreve başlamasının ardından belediyenin yaptığı çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Göreve geldiğimizden beri yoğun aylar yaşadık. Hem seçim döneminin yorgunluğu vardı hem de biliyorsunuz yoğun bir şekilde tebrikler oluyor, hayırlı olsun ziyaretleri oluyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar var. Şehrimizin kendi yapısal sorunları var. Eskiden yerel yöneticilik biraz daha temel belediyecilik hizmetlerine odaklıydı ama son süreçte yaşanan ekonomik koşullar, yoksulluklar, yoksunluklar temel belediyecilik hizmetinin yanında toplumun her alanında bizleri vatandaşlarımızın yanında olmaya da sevk etti. Kent Lokantamızın açılışında da ifade ettim, 'Tekirdağım büyük ailem deyip yollara çıkarken şunun sözünü vermiştik; yaşamın her alanında her evresinde Büyükşehir Belediyesi Candan Başkanınız yanınızda olacak' demiştik. Gerçekten de bunu derken şunu anlatmaya çalışmıştık; doğumdan ölüme kadar vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntılarda, yoksulluklarda, yoksunluklarda yanında olmaya ihtiyacı var. Eğitim, yenidoğan, asker destekleri, sosyal yardımlaşma, emekliler, öğrencilerle ilgili sosyal desteklerimizi geçen seneye göre yaklaşık yedi kat arttırdık. Biz istiyoruz ki Tekirdağ'ın tüm potansiyellerinin ortaya çıkabileceği daha güçlü daha dirençli bir şehir olsun.

Aynı zamanda Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde olan bir il. Bazı bölgelerimizin deprem riski oldukça yüksek. Biz göreve geldigimizden bu yana bütün hemşerilerimizin bize ihtiyaç duyduğu her alanda var olmaya çalıştık. Afet bölgesi olarak da hem sanayinin olması hem de ciddi anız yangınlarının olması ve ve bu bölgede Trakya'nın tek büyük şehri olması sebebiyle itfaiye hizmetlerimiz çok önemli. Her yaşadığımız felakette de bunu görüyoruz. İtfaiye istasyonlarımızı yenileyerek başladık. Güzel kılmak istiyoruz. Hem çocuklar, hem gençler, hem kadınlar için. Sorunlarımız var elbette. Şehrimizde bunları yaparken temel belediyecilik ve sosyal belediyeciliğe ait görevlerimizi sorumluluklarımızı asla unutmuyoruz."

"Alternatif su kaynaklarına ihtiyacı var"

Kent genelinde bir süredir yaşanan su sorununa da değinen Yüceer, şöyle konuştu:

"Sanayide çok büyük gücümüz ama aynı zamanda da şehrimiz su kaynakları noktasında çok zengin bir il değil. Tek bir akar suyumuz var Ergene. O da biliyorsunuz zehir akıyor ve hala zehir akmaya devam ediyor. Bırakın diğer konularda ne bir tarım da ne de bir başka yerde kullanılabilir durumda değil. Barajlarımız, göletlerimiz yok. Kullandığımız suyun yüzde doksanını yer altından çıkarıyoruz ve maalesef her yıl daha derine inmek zorunda kalıyoruz. Şu an 500 metreleri bazı yerlerde görmüş durumdayız. Bu ne demek? Bu aslında gelecek kuşakları çocuklarımız için rezerv olarak kalması gerek kaynakların tükenmesi demek. Bir anlamda şehrin altının boşaltılması demek ve bazen  kuyularımız boş çıkıyor. Bu küçük ilçeimiz kadar bir nüfus. Dolayısıyla şehrin acilen yüzey sularına ihtiyacı var. Alternatif su kaynaklarına ihtiyacı var. Tekirdağ'a her yıl ortalama 30 bin nüfus geliyor. Birçok küçük ilçemiz kadar bir nüfus dolayısıyla yeni imkanlar, yeni kaynaklar yaratmak zorunda kalıyoruz. Bu noktada öncelikle yapılması gereken ilimize barajlar var. Bununla ilgili çalışmalarımızı hallediyoruz."

Kaynak: ANKA

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