Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Görevdeki İki Yılını Değerlendirdi

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, görevdeki iki yılını, "Söz Verdik, Yaptık" vizyonuyla kamuoyuyla paylaştı. Ekonomik zorluklara rağmen Türkiye'nin en güçlü mali yapılarına sahip kamu kurumlarından biri olduklarını belirten Yüceer, Tekirdağ'ı borçsuz, özkaynakları artmış, altyapıdan sosyal hizmetlere kadar her alanda, doğumdan ölüme her kesime dokunan hizmetler üreten bir belediyecilik anlayışıyla buluşturduklarını vurguladı.

Görevdeki iki yılının değerlendirildiği basın toplantısında, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya gelen Yüceer; temel önceliklerinin mali disiplin, şeffaf yönetim ve sosyal dayanışma olduğunu ifade etti. Günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin bugün Türkiye'de örnek gösterilecek bir mali yapıda olduğunu söyledi.

"Şeffaflık konusunda Türkiye ortalamasının çok üstündeyiz"

Şeffaflık ve mali disiplin konusundaki iddialarını verilerle dile getiren Yüceer, "Hep söylüyorum; mali disiplin bir kurumun güveninin en bilimsel ölçüsüdür ve rakamlar yalan söylemez. Bugün vadesi geçmiş tek bir kuruş borcumuz yok. Özgelirlerimizi yüzde 7'den yüzde 14'e çıkardık. Şeffaflık konusunda ise sadece Türkiye'nin ortalamasının çok üstündeyiz. Biz bu alanda kendimizle yarışıyoruz. Türkiye genelinde açık ihale oranı yüzde 70'ler seviyesindeyken, biz bu oranı yüzde 93.44'e çıkardık. Bu, halkımızın her bir kuruşunun nerede ve nasıl harcandığının en açık kanıtıdır" diye konuştu.

"Kiralama giderlerimizi bütçede sembolik bir düzeye indirdik"

Göreve gelir gelmez en büyük gider kalemlerinden olan kiralama yöntemine son verdiklerini ifade eden Yüceer, "Göreve geldiğimiz gün 'Kendi baskımızı kendimiz yapacağız, kendi araçlarımızla kentimize hizmet edeceğiz demiştik. Tek bir mülkümüzü satmadan, bir kuruş kredi çekmeden 433 yeni hizmet aracını öz malımız yaptık. Kiralama giderlerimizi bütçede sembolik bir düzeye indirdik. Biz bu şehrin kaynaklarını en doğru, en bereketli şekilde kullanma iradesini ortaya koyduk" dedi.

"Şimdi bu Tekirdağ'a, Tekirdağlıya haksızlık değil mi?"

Tekirdağ'ın vergi ödemede ilk beş şehir arasında yer almasına rağmen merkezi hükümet yatırımlarından beklediği payı alamadığına dikkati çeken Yüceer, "Büyükşehirler ortalama merkezi idareden kişi başı ortalama 6 bin 817 lira bedelinde yatırım almış. Tekirdağ ortalamasına baktığımızda kişi başına 5 bin lirada kalmış. Şimdi bu Tekirdağ'a, Tekirdağlıya haksızlık değil mi" diye sordu.

Hizmetin merkezine insanı koyduklarını, belediyeciliğin sadece fiziksel yatırımlardan ibaret olmadığını hatırlatan Yüceer konuşmasını, şöyle sürdürdü:

"Doğumdan ölüme her kesimin yanındayız"

"Belediyecilik sadece beton dökmek değildir; üreticimizin mazot desteğinde, öğrencimizin ulaşımında, emeklimizin pazar alışverişinde yanında olmaktır. Biz de bu anlayışla görev yılımızın ilk yılı dolmadan sosyal desteklerimizi tam yedi kat artırdık. Belediyemizin tüm birimlerini, yapılarını daha işlevsel bir yapıya dönüştürdük. Doğumdan ölüme kadar her bir hemşehrimizin sofrasında, eğitiminde, sağlığında yanındayız. Sorumluluğumuz büyük, aldığımız vebal çok yüksek. Bu gerçeklikle, gecemizi gündüzümüze katarak Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğiz."

Toplantının ardından Yüceer, basın mensuplarıyla birlikte belediye bünyesinde yeni kurulan Dijital Baskı Merkezi'ni ziyaret etti. Matbaa ve baskı işlemlerinin artık belediyenin kendi öz gücüyle yapılacağını belirten Yüceer, her adımda kaynaklarını daha verimli kullanmaya çalıştıklarını dile getirdi.